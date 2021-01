Muitas nuvens e aguaceiros na Madeira nesta quarta-feira

As previsões do tempo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje para a Região, indicam períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nubladoaté meio da manhã.

O IPMA prevê mesmo períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros, em geral fracos e pouco frequentes, a partir do meio da manhã. Recorde-se que ontem, o IPMA emitiu um aviso amarelo para a chuva que vigora até às 9 horas nas regiões montanhosas e na costa Sul da Madeira.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste a partir da tarde. Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante oeste, por vezes com rajadas até 80 km/h até ao início

da manhã, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Está também prevista uma pequena subida de temperatura, com a temperatura máxima a poder atingir 22 graus e a mínima 16 graus.

Quanto ao estado do mar, estão previstas, na Costa Norte, ondas de noroeste com 2 a 3 metros e, na Costa Sul,

ondas de oeste-sudoeste com 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.