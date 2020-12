Sismo registado a Nordeste do Porto Santo

Um sismo com magnitude 2.7 na escala de Richter foi registado hoje de madrugada na Região da Madeira, mais precisamente a Nordeste do Porto Santo, com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade numa zona localizada a cerca de 250 quilómetros do Funchal.

O abalo foi registado pela rede de sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA, às 04:23 locais.

É o segundo tremor de terra ocorrido na última semana na Região da Madeira, depois de na tarde da véspera de Natal ter sido registado sismo com magnitude 2.2 (Richter) a Norte do Porto Santo, também com epicentro a 10 quilómetros de profundidade e a cerca de 180 quilómetros do Funchal.