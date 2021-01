Bombeiros iniciaram a vacinação contra a COVID-19 na Região

Durante o dia de hoje, os profissionais da área da proteção civil identificados como prioritários no âmbito do Plano Regional de Vacinação COVID-19 foram vacinados contra a COVID-19.

No total foram cem os bombeiros afectos aos diferentes Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa responsáveis pelo transporte de suspeitos e doentes COVID-19, uma informação que de resto já tinha sido avançada hoje pelo DIÁRIO.

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o plano regional de vacinação contra a COVID-19, até à data, já assegurou a vacinação de mais de 4400 pessoas na sua maioria profissionais de saúde do Serviço de Saúde da RAM e utentes e colaboradores dos lares da Região.

No âmbito das prioridades definidas para vacinação, foram também abrangidos 152 profissionais de saúde afectos às unidades de saúde do sector privado, nomeadamente os profissionais que trabalham diariamente nos Serviços de Atendimento Urgente e outros serviços diferenciados no sector privado.