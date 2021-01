Todas as actividades desportivas nos clubes e infra-estruturas desportivas em todos os concelhos da Madeira ficam suspensas até 31 de Janeiro.

O Governo Regional, a propósito do anúncio destas novas medidas restritivas, colocou como excepção deste ponto as equipas séniores das modalidades com participação em competições Nacionais regulares, ficam suspensas até 31 de Janeiro.