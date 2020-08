Pedro Paixão recupera tempo a Miguel Nunes em Câmara de Lobos

Pedro Paixão carregou no acelerador e, com um carro menos evoluído do que Miguel Nunes - tal como fez questão de frisar ontem, no Parque de Assistências -, acabou por ser o mais rápido na 9.ª PEC do Rali Vinho Madeira, nomeadamente nesta que foi a primeira passagem por Câmara de Lobos.

Em termos de classificação geral, o jovem piloto madeirense percorreu o troço em menos 7 décimas de segundo relativamente ao líder da prova e encurta a distância para o primeiro lugar em 8,3 segundos. Já Alexandre Camacho, que completa à condição o pódio da classificação geral, entrou mais lento do que o andamento imprimido pelos Skoda, esta manhã. O piloto da Team Vespas está agora a 10,6 segundos da liderança. A fechar o 'top 5' figuram Bruno Magalhães (+19,8 segundos) e 'Pepe' Lopez (+21,1 segundos).

Já no que diz respeito aos tempos cronometrados nesta 9.ª PEC - Câmara de Lobos 1 - Pedro Paixão foi o melhor, seguindo-se Armindo Araújo, 'Pepe' Lopez e Bruno Magalhães. Miguel Nunes fez apenas o 5.º melhor tempo.