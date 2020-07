Ciríaco Campus vence Torneio AgroPalheiro

Ciríaco Campus foi o grande vencedor do Torneio AgroPalheiro disputado hoje no Palheiro Golf, com 42 pontos na modalidade stableford net.

Em segundo lugar ficou Manuel Sousa com 39 pontos e em terceiro António Alves com 37.

No final do evento, o patrocinador (AgroPalheiro) presenteou todos os jogadores com um cabaz alimentar contendo verduras da horta.

A organização agradece a todos os envolvidos no Torneio, desde o patrocinador aos participantes e staff do Palheiro Golf nomeadamente o pessoal da manutenção do campo, restaurante, caddies, recepcionistas e demais colaboradores que fizeram acontecer este evento.