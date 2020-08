Miguel Correia desiste devido a avaria mecânica

Miguel Correia acaba de desistir do Rali Vinho Madeira devido a avaria mecânica. Foi a própria equipa do piloto nortenho a avançar com a informação posteriormente confirmada pela organização da prova. Uma avaria mecânica, logo na primeira passagem pelo Campo de Golfe (1.ª PEC), estará na origem da desistência.

A dupla, que trouxe à Região um Skoda Fabia R5, não volta hoje ao asfalto, mas irá tentar regressar amanhã, em 'Super Rali'.

O piloto acabou por manifestar a sua frustração pela avaria, nas redes sociais, e indicou que foi "um problema com a alavanca das velocidades" que o tirou da prova rainha do automobilismo madeirense.