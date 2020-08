Incêndios Alijó, Fundão e Sabugal em resolução, Sernancelhe e Torre Moncorvo em curso

Os incêndios de Alijó (Vila Real), Sabugal (Guarda) e Fundão (Castelo Branco) já estão em resolução, e dos grandes fogos ainda ativos o que mais meios tem é o de Sernancelhe, em Viseu, segundo a proteção civil.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou cerca das 12:00 de quinta-feira em Sernancelhe, no distrito de Viseu, ainda está em curso e, pelas 08:20 tinha no local 384 operacionais, apoiados por 117 veículos.

Também em curso está ainda o fogo de Torre de Moncorvo em Bragança, onde pelas 08:20 combatiam as chamas 136 operacionais, apoiados por 54 veículos.

Já em Alijó, no distrito de Vila Real, o incêndio está em resolução, mas ainda estão no local 154 operacionais, apoiados por 53 veículos.

Também no distrito de Vila Real, o incêndio que tinha deflagrado em Sabrosa pelas 15:37 de quinta-feira está igualmente em resolução. Pelas 08:20 estavam no local, de acordo com o site da ANEPC, 89 operacionais, apoiados por 26 veículos.

No incêndio do Sabugal, na Guarda, também em resolução, segundo a ANEPC, pelas 08:20 estavam no local 201 operacionais, apoiados por 63 veículos.

No Fundão, distrito de Castelo Branco, o incêndio que deflagrou às 13:58 de quinta-feira está igualmente em resolução, mas ainda é o que mais meios tem no local: 436 operacionais, apoiados por 139 veículos.

Este fogo, que deflagrou ao início da tarde de quinta-feira em povoamento florestal, obrigou à evacuação da praia fluvial de Janeiro de Baixo, que na altura tinha cerca de 70 pessoas.

Neste incêndio, uma operacional dos Bombeiros Voluntários do Fundão sofreu ferimentos ligeiros.

Também em resolução está o fogo que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Porto de Mós, no distrito de Leiria, onde pelas 08:20 estavam 105 operacionais, apoiados por 34 veículos.