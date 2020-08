Marcelo espera não ter de partir do Porto Santo na sexta-feira devido aos incêndios no continente

O presidente da República espera não ter de deixar o Porto Santo já amanhã, sexta-feira, devido aos incêndios que assolam Portugal continental. Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta noite, no centro do Porto Santo e admitiu estar a acompanhar a situação dos fogos no país, esperando que esta noite facilite o trabalho dos bombeiros e permita a resolução dos incêndios.

“Estive em contacto com o senhor Ministro da Administração Interna, com os senhores presidentes da Câmara de Sernancelhe, que continua preocupado e a acompanhar um combate difícil durante esta noite, e também de Alijó”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que ambos estão preocupados pois o fogo esteve perto de povoações.

A estes juntam-se também Fundão e Sabugal, em que os incêndios “parecem evoluir mais favoravelmente.

Ciente de que as condições para o dia de hoje eram mais complicadas, o presidente da República admite que quando há um ou dois grandes incêndios “é fácil pegar nos meios aéreos, que estão no Algarve e no Norte, e levá-los para o centro”. Com vários focos de incêndio torna-se mais complicada a mobilização de meios.

Marcelo diz-se “solidário” e acompanha a situação, dirigindo uma palavra aos autarcas – com quem diz já ter falado – mas também aos operacionais que estão no terreno e as populações.