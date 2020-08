Pedro Pelágio renova pelo Marítimo até 2025

O médio Pedro Pelágio renovou hoje pelo Marítimo com um contrato válido até 2025, anunciou há pouco o Marítimo na sua página oficial da internet, bem como nas redes sociais.

O jovem médio, de 20 anos, renovou o seu contrato ao emblema que representa desde tenra idade.

Pelágio estreou-se no plantel principal, na época passada, frente ao Estoril Praia num jogo a contar para a Taça da Liga. Desde então, o médio madeirense, tem tido presença assídua nos trabalhos da equipa principal maritimista.

«É um orgulho representar o maior clube da Madeira. É um voto de confiança e sinal que o meu trabalho é valorizado. Trabalho todos os dias e sempre com o intuito de dar o melhor de mim para honrar esta camisola. Agradeço, uma vez mais, o voto de confiança que me foi dado», referiu o camisola 60, do meio campo verde-rubro em declarações ao Marítimo TV.

Como conhecido maritimista, Pelágio, afirma que tudo fará para ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos.

"Colectivamente, os meus objectivos passam por fazer de tudo para que a equipa lute pelos lugares, que o Marítimo deve de andar, que são os lugares cimeiros do campeonato. A nível individual espero sempre estar no meu melhor para poder dar o meu contributo em cada jogo», afirmou ainda o médio.