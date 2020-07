Adopção cada vez mais difícil por falta de crianças disponíveis

Ontem terminou a I Liga e a época mais longa de sempre para a equipa madeirense em prova. Marítimo empata e tira a Europa ao Famalicão é o título da crónica e análise das incidências do jogo para ler nas páginas 20 e 21.

Madeira 2030 aposta na investigação e desenvolvimento é outro tema que pode ler na primeira página com desenvolvimento nas páginas 10 e 11. Mas pode ficar a saber que o "Plano de Desenvolvimento Económico fomenta área do conhecimento e da inovação, como base numa maior competitividade das empresas regionais".

Na política, com uma foto de Paulo Cafôfo, frisamos que é o primeiro presidente do PS-M a ter mais de mil votos. O novo líder socialista "recebeu 1.431 votos nas eleições que contaram com participação de 76% dos militantes". Leia na página 15.

Na cultura, a boa nova: Temporada do Teatro lançada a 10 de Setembro. Sabe-se que "traz internacionalização, muita co-produção e uma nova rede", mas também que a "directora deu início a mais três anos de liderança". Leia tudo nas páginas 28 e 29.