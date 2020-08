Madeira com mais dois casos de Covid-19, oriundos de Reino Unido e Alemanha

A Madeira regista hoje mais dois casos de infecção pelo coronavírus, de turistas oriundos do Reino Unido e da Alemanha. São ambos do sexo masculino, sendo que um está na faixa dos 20-29 anos e o outro na dos 30-39 anos. Não há hoje novos casos recuperados, pelo que o número de casos activos ascende agora a 33.

"Hoje há 2 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar um total cumulativo de 140 casos confirmados de Covid-19. Tratam-se de dois viajantes, não-residentes, que testaram positivo para Covid-19 no contexto da operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira", informa o relatório do IASAÚDE.

Dos actuais 33 casos activos, 32 são casos importados, identificados através dos testes no Aeroporto da Madeira. Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 23 pessoas estão numa unidade hoteleira, sete em alojamento próprio, dois encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à Covid-19 e um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos.

Foram ainda identificadas, desde ontem, mais três situações de viajantes que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde. As análises laboratoriais e investigações epidemiológicas estão em curso.

À data, 18.373 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7.564 destas pessoas estão em vigilância activa. Os contactos para a Linha SRS24 (tel. 800242420) totalizam 11.202, mais 32 chamadas nas últimas 24 horas. O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (tel. 291212399) é agora de 1.964 (mais 16 chamadas nas últimas 24 horas), com 168 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.