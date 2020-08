Colisão deixa homem encarcerado no Funchal

Um choque entre duas viaturas ligeiras, na Estrada do Aeroporto, no Funchal, provocou esta manhã um ferido.

A vítima, um homem, ficou encarcerada no interior do automóvel e teve de ser retirada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que se deslocaram ao local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.

A PSP tomou conta da ocorrência.