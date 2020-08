Dois novos casos na Madeira provenientes do Reino Unido e EUA

Há dois novos casos positivos de covid-19 na Madeira, indicou o IASaúde há instantes. Tratam-se de casos importados, nomeadamente do Reino Unido e dos EUA. Segundo a Autoridade de Saúde Regional estas duas pessoas encontravam-se em estudo: uma desde o dia de ontem e outra identificada durante o dia de hoje. "Tratam-se de dois viajantes rastreados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", refere o IASaúde.

Estes dois novos contágios reportam-se a uma mulher cuja idade ronda os 20 e os 29 anos e a um homem entre os 30/39 anos. Ambos recuperam em unidade hoteleira, enquanto duas pessoas encontram-se em isolamento no respectivo domicílio provisório.

Em suma, a Região registou até à data 108 casos confirmados de covid-19, dos quais 97 são casos recuperados e 11 são casos activos, sendo que destes 11 casos activos, oito consistem em casos importados.

À data, 14.068 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos com recurso à aplicação Madeira Safe To Discover, 6.124 destas em vigilância activa.

Testes de despiste à covid-19

No que diz respeito ao total de testes à covid-19 realizados na Madeira, foram processadas 44.467 amostras (até ao fim do dia de ontem), enquanto que no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos há a reportar um total cumulativo de 16.848 colheitas para teste realizadas no local (até às 17 horas do dia de hoje).

Quanto as contactos para a Linha SRS24, totalizam-se 10367 chamadas, 51 dos quais nas últimas 24 horas. Relativamente à linha de acompanhamento psicológico do IASaúde, contabilizam-se 1.805 telefonemas, com 160 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.