Identificadas pela PSP por furtar batata frita no Porto Santo

Duas raparigas foram esta manhã identificadas pela Polícia de Segurança Pública, alegadamente após terem furtado um saco de batata frita, num estabelecimento do Porto Santo.

As jovens saíram do espaço sem passar pela linha de caixa, mas foram detectadas pela funcionária que alertou as autoridades.

Segundo uma testemunha, uma das jovens chegou mesmo a ser algemada e colocada no carro da PSP, o que gerou algum aparato no local.