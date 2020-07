Pico do Areeiro (25,7ºC) volta a ser a zona mais quente da Madeira

Os pontos mais altos da ilha da Madeira voltam hoje a ser os locais mais quentes da Região, com destaque para o Pico do Areeiro, que até às 14 horas (meio-dia solar) registou o valor extremo da temperatura máxima (25,7ºC – corresponde a aviso amarelo nas regiões montanhosas - na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira. Significativa foi também o valor máximo da temperatura registado já esta tarde na Bica da Cana (24,5ºC)

Até a última hora, apenas a Ponta do Sol/Lugar de Baixo havia alcançado a fasquia dos 25 graus (25,1ºC).

Destaque também para a costa Norte da Madeira, com todos os concelhos a registarem hoje valores de aviso amarelo: Ponta de São Jorge – Santana (24,9ºC), São Vicente (24,6ºC) e Porto Moniz (24,2ºC).

Curiosamente neste último dia do mês de Julho as regiões localizadas em cotas intermédias – sensivelmente a 500 metros de altitude – registam as temperaturas mais frescas, nalguns casos com temperaturas máximas (ainda) abaixo dos 20 graus, casos dos Prazeres (19,9ºC) e Monte (19,8ºC).