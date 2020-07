Até ao meio-dia solar (cerca das 14 horas) o tempo quente e seco faz-se sentir sobretudo nos pontos mais altos da ilha da Madeira, com destaque para o Pico Alto e Pico do Areeiro, locais onde a temperatura esta quinta-feira já ultrapassou os 27 graus Celsius. Embora o extremo da temperatura máxima (até às 14h) tenha sido registada no Pico Alto (27,3ºC), com menos uma décima junta-se à temperatura elevada no Pico do Areeiro (registo até às 13 horas) a muito reduzida taxa de humidade (abaixo dos 20%), tendo o valor mais extremo da humidade relativa do ar mínimo sido de apenas 5%, a meio da madrugada (04:30) e a meio da manhã (09:30).

Juntam-se a estas duas estações meteorológicas com registos da temperatura do ar condizentes para ‘aviso amarelo’ de tempo quente – apesar de não estar em vigor qualquer aviso meteorológico para a o Arquipélago da Madeira -, outras duas localidades na costa Norte da Madeira: Ponta de São Jorge (24,8ºC) e São Vicente (24,4ºC).