PSD destaca preservação do património religioso

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta sexta-feira, as obras de restauro e conservação da Igreja da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta. Um convite do pároco local, Padre Roberto Aguiar, que serviu para constatar as intervenções que ascendem a 600 mil euros com várias fontes de financiamento.

Segundo o deputado Nuno Maciel, a intervenção na componente artística propriamente dita incide na capela mor e altar, com o apoio de fundos comunitários através do programa LEADER - PRODERAM, num montante de 320.000 euros. Os restantes 40% resultam do apoio de 107.000 euros da Câmara Municipal da Calheta e ainda de capitais próprios da paróquia.

Por outro lado, acrescentou o parlamentar, "para as obras da cobertura, salas adjacentes e arredores da Igreja, a paróquia conta com um apoio, em contrato programa, do Governo Regional, que poderá ir até aos 300.000 euros, estando neste momento a decorrer o concurso para adjudicação da empreitada.

Nuno Maciel destaca “a atenção que o Governo Regional, mais uma vez, dá à preservação do património religioso, tal como se tem vindo a concretizar noutros concelhos da Região, contribuindo, assim, para a manutenção da nossa identidade cultural regional e para a preservação do património edificado madeirense".

A intervenção neste imóvel do século XVIII, mandando erguer pela Infanta D. Catarina, Regente do Reino, em 1705, "representa um investimento numa rota turística e cultural, bem como na beneficiação e conservação do património edificado da Região, num imóvel histórico de elevado valor, onde se destacam os quadros pintados por Max Romer”, destaca o deputado, salientando que este trabalho conta com o apoio de entidades públicas locais e regionais que se mobilizam para a concretização de uma grande e já antiga aspiração da população da Fajã da Ovelha, a recuperação da Igreja que estava em avançado estado de degradação.