PSP identifica autores de vandalismo no Porto Santo

A PSP identificou os autores dos actos de vandalismo ocorridos nos últimos dias no Porto Santo. Trata-se de “actos de danos em mobiliário urbano, maus tratos a animais, furto de sinalização de trânsito e outras incivilidades cometidas por grupos de jovens que se encontram em período de férias no concelho do Porto Santo”, informou a PSP num comunicado emitido, garantindo que irá efectuar a comunicação às autoridades judiciais e administrativas competentes, nos termos da lei vigente.

O Comando Regional da Madeira informa que “prosseguirá a sua acção pedagógica e sensibilizadora, incrementando as acções de policiamento para manter a tranquilidade pública e de fiscalização das regras definidas para cidadãos e estabelecimentos abertos ao público, decretadas pelas autoridades de saúde e outras, actuando nos termos da lei penal e contraordenacional, nas situações de desobediência ou resistência às ordens legítimas que forem determinadas pelos seus agentes de autoridade” e volta a apelar ao dever cívico de todos os jovens e cidadãos com responsabilidades parentais que se encontram de visita à Ilha do Porto Santo.