Projecto musical 'Summer Sounds' vai até Machico

O Summer Sounds vai amanhã, 21 de Agosto, até à Costa Este da Madeira, sendo o último concerto fora do Funchal.

Eduardo Jesus, secretário Regional de Turismo e Cultura, volta a presidir mais esta iniciativa que tem início marcado para as 19 horas, no Solar de São Cristóvão, em Machico, tendo como palco os jardins deste espaço cultural.

Durante o mês de Agosto, o Summer Sounds vai passar ainda pelo Museu da Quinta das Cruzes, no dia 28, com a performance musical a cargo do grupo Madeira Jazz Collective.

O projecto levado a cabo pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, encerra a 25 de Setembro, com Diana Duarte, no Núcleo Museológico de Santo Amaro- Torre do Capitão.

Recorde-se que os concertos iniciaram-se a 24 de Julho e têm vindo a alternar semanalmente, com ‘Magnólia Sunset’.