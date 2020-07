Magnólia Sunset com Stardust Acoustic Project

No âmbito da iniciativa do Governo Regional, 'Magnólia Sunset' o grupo Stardust Acoustic Project, actuou esta sexta-feira, nos jardins da Quinta Magnólia.

A quinta, que assinala hoje, 31 de Julho, um ano da sua reabertura, acolhe desde 17 de Julho deste ano, esta iniciativa, que alterna semanalmente, com o segundo projecto, 'Summer Sounds' e se prolonga até 25 de Setembro.

No concerto, que contou com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, a banda interpretou temas dos anos 80 e 90, com destaque para as músicas dos Pink Floyd.

Para o mês de Agosto, destaque para os concertos de 'Summer Sounds', com o Quarteto Sofia Almeida, em São Vicente, com Miguel Pires em Machico, e regressando à Quinta Magnólia a 14 de Agosto, com Lidiane Duallibi.