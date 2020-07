'Summer Sounds' no Museu de Fotografia Vicente's

O primeiro concerto do projecto 'Summer Sounds' acontece, hoje, a partir das 19h00, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's.

Este é um projecto do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e alterna, às sextas-feiras, com o 'Magnólia Sunset'. A secretaria de Eduardo Jesus tem um programa de promoção de concertos e eventos, em tempo de pandemia, que se estende aos concelhos de São Vicente e Machico.

Hoje,Esta tarde, o Museu de Fotografia da Madeira, recebe Gualberto Anjo, no saxofone e Vitor Anjo, na guitarra, para um concerto de uma hora, com vários apontamentos musicais, sobretudo jazz.