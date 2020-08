'Summer Sounds' no Solar de São Cristóvão com Miguel Pires Trio

Depois de São Vicente, com o quarteto Sofia Almeida, o projecto 'Summer Sounds' marca presença no concelho de Machico, nos jardins do Solar de São Cristóvão, com Miguel Pires Trio. O concerto realiza-se, a 21 de Agosto, pelas 19 horas.

Esta formação musical, que surgiu há 17 anos, é constituída por Lino Ornelas (bateria), Ricardo Dias (viola baixo) e Miguel Pires (piano e voz).

O repertório apresentado é constituído por grandes sucessos do pop/rock internacional, um conjunto de canções 'vintage', resultado de uma escolha muito cuidada.

São músicas que fizeram parte de algum momento da banda sonora da vida de todos nós" Miguel Pires

Sobre o Solar de São Cristóvão

Carlos Cristóvão, foi uma das distintas figuras da cultura machiquense. Foi poeta, romancista, escreveu peças de teatro e, entre as suas obras, destaca-se o 'Elucidário de Machico', cuja primeira edição foi publicada em 1981.

O Solar de São Cristóvão, exemplar raro de arquitectura senhorial, sofreu algumas transformações, fruto do devir dos tempos. Construíram-se instalações sanitárias, atelier, biblioteca, quartos, onde outrora havia lojas, adega, dormitório dos serviçais.

A 13 de Março de 1987, Carlos Cristóvão doou o imóvel à Região Autónoma da Madeira, actualmente classificado como Imóvel de Valor Local, estando, à altura, em avançado estado de degradação. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura começa a restaurar o solar, onde, em 2000, veio a funcionar a 'Casa do Artista', residência temporária de vultos do mundo da cultura.

Reabre em 2019 como solar visitável, restituindo a “sua aura mítica” a este solar de tempos remotos, que Machico conserva entre os seus vales e simultaneamente, o usufruto pleno da antiga capela de São Cristóvão, santo venerado pela população e alvo de romarias e promessas.