Solar do Aposento acolhe projecto musical 'Summer Sounds'

Depois de ter passado pelo Museu de Fotografia da Madeira, no Funchal, o projecto musical do Governo Regional ‘Summer Sounds’ segue agora para a Costa Norte da ilha e apresenta, esta sexta-feira, 7 de Agosto, o concerto a cargo do Quarteto Sofia Almeida nos jardins do Solar do Aposento, em Ponta Delgada, S. Vicente.

O Quarteto conta com a voz de Sofia Almeida, vencedora do concurso ‘Madeira a Cantar’, que fundou o grupo em 2019. Com um repertorio escolhido “a dedo pela cantora”, a actuação segue uma viagem dentro e fora da sonoridade do jazz.

A entrada é gratuita, mas requer bilhete que está disponível no Posto de Informação Turística, na Avenida Arriaga, bem como no Solar do Aposento, em São Vicente.

Sofia Almeida, nasceu em 2001. Iniciou a sua formação em artes performativas do espectáculo, tendo concluído o Curso Básico de Dança, e protagonizando, nesse período, vários musicais. Em 2014, entra para o Curso Especializado de Canto Lírico no Conservatório- Escola Profissional das Artes da Madeira. Aos 16 anos, conquista os prémios de Melhor Intérprete, Compositor e Letrista, no VII Festival Juvenil da Madeira, intitulado Voz d’Amanhã. Actualmente com 18 anos, e concluído o Curso Profissional de Jazz, no Conservatório, pretende fazer da música a sua vida. A versatilidade passa por géneros musicais como a música Jazz, o Lírico, o Fado, a MPB, Bossa Nova, Pop e Rock, entre outros.

João Freches é pianista do grupo. Nasceu no Funchal em 1993. Embora só́ tenha começado a sua formação em piano aos 15 anos, desde pequeno tem uma ligação com a música através da escola e da igreja evangélica. Ecléctico no que diz respeito a géneros musicais diferentes, sente-se mais à vontade nos estilos contemporâneos. Ingressou neste grupo através de um curso de Jazz, onde conheceu os restantes membros. Teve formação em escolas de música como o Gabinete e o Conservatório da Madeira, onde terminou o Curso de Jazz.

Filipe Gouveia iniciou os seus estudos musicais com 11 anos, na música filarmónica, na Banda Municipal de Santana. Teve como instrumento de iniciação do seu percurso musical, a tuba, somando-se mais tarde o baixo eléctrico, e o contrabaixo. No seu currículo musical, consta a frequência do Conservatório e do curso de Jazz do CEPAM, durante e após a parceria com o Hot Clube de Portugal. Integrou diversas formações que representaram a Região Autónoma da Madeira nos Açores, em Portugal Continental, em Cabo Verde e em Inglaterra. Em 2016 foi seleccionado para o 'Combo da Festa do Jazz', representante do CEPAM e da RAM no Festival de Jazz, realizado no Teatro São Luiz, em Lisboa. Actualmente, incorpora diferentes projectos aliados ao Jazz, Rock e Fado, sendo um músico versátil e polivalente.

Luis Caldeira tem dezoito anos e é natural de Santana, Madeira. Desde pequeno mostrou um talento nato para a área da música. Com apenas 4 anos, dá início à sua formação no Ensino Artístico e Especializado em Música Clássica Percussão no Conservatório - Escola das Artes da Madeira. Em 2009, torna-se membro da Banda Municipal de Santana. Em 2017 começou a estudar bateria jazz no Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, no Conservatório. Tem integrado vários grupos, tento tocado em palcos de renome, por exemplo na apresentação do Funchal Jazz Festival, no Mega Samba Festival em Sesimbra e outros grandes palcos na ilha.