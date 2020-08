Lidiane Duallibi actua no 'Magnólia Sunset'

No próximo dia 14 de Agosto, sexta-feira, pelas 19 horas, realiza-se mais um 'Magnólia Sunset'. Desta vez, actua, nos jardins da quinta, Lidiane Duallibi, acompanhada por Norberto Cruz e Jorge Maggiore, músicos que constituem o grupo 'Bossa Livre'.

O grupo é uma fusão musical “onde o Brasil encontra a Europa”, através das diferentes realidades destes artistas, que propiciam a fusão da música popular brasileira ao jazz, passando pela música clássica à electrónica.

Os elementos do grupo afirmam que "cada concerto é único, uma construção musical em tempo real, de conexão contínua, de diálogo e partilha, sendo sempre um reflexo do momento de todas as pessoas presentes”.

Os 'Bossa Livre' trazem como convidados especiais Ricardo Dias no baixo e Pedro Marques na guitarra.

Os concertos 'Magnólia Sunset' e 'Summer Sounds' prolongam-se até 25 de Setembro, com diversas actuações, não só nos jardins da quinta, mas também no Solar de São Cristóvão, Museu Quinta das Cruzes e Torre do Capitão.

A entrada para todos os concertos é gratuita, mediante a apresentação dos bilhetes, disponíveis, semanalmente, no Posto de Informação Turística, na Avenida Arriaga.

De referir que esta é uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.