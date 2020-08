Autarquia do Funchal presta voto de pesar a Juvenal Garcês

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai deliberar um voto de pesar pelo falecimento do actor e encenador madeirense Juvenal Garcês, enaltecendo as suas raízes enquanto actor na cidade e recordando com carinho as suas passagens pelo Teatro Municipal Baltazar Dias.

O município lembra o percurso do artista enquanto figura incontornável do teatro nacional, prestando ainda à sua família e amigos as mais sinceras condolências.

A autarquia, através deste reconhecimento e homenagem, procura perpetuar a memória do legado artístico de Juvenal Garcês que orgulhosamente se descrevia da seguinte forma: “um ilhéu e costumo dizer que nasci com os pés no calhau e os olhos no mar”.