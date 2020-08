Dia de muito sol e muita cautela com os ultravioletas na Madeira e Porto Santo

Em risco muito elevado estão os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro e o arquipélago da Madeira.

O IPMA colocou ainda os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra e Guarda e a ilha de São Miguel, nos Açores, em risco elevado de exposição à radiação UV.

Os restantes distritos de Portugal continental, e as ilhas do Faial, Terceira e Flores (Açores), estão hoje com níveis moderados e baixos de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol. IPMA

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Mais especificamente para a Madeira, a confirmar o risco muito elevado com os UV, a previsão para esta segunda-feira, aponta para céu geralmente pouco nublado e o vento fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste.

Um dia de praia, portanto. No Funchal será assim, com céu pouco nublado e vento fraco, com o mar, mesmo na costa norte com ondas de norte com 1 metro, acompanhando o previsto na costa sul, que terá ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará uns convidativos 23/24ºC.