Risco máximo de incêndio em cinco concelhos

As zonas interiores, as mais altas, dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana estão hoje com risco máximo de incêndio, uma situação pouco comum que deverá ser acompanhada de maior atenção por parte da população para os cuidados a ter para evitar qualquer foco de fogo. O restante concelho de Machico, assim como todo o Porto Santo estão com risco muito elevado, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz com rico elevado.

Hoje a Madeira e o Porto Santo estão também com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, respectivamente em nível 10 e 9 numa escala de 1 a 11+, pelo que devem ser tomados cuidados como o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar. As crianças não devem ser expostas ao Sol.