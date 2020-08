CDU diz que CMF esqueceu moradores do núcleo histórico dos Moinhos

A CDU realizou hoje, dia 14 de Agosto, uma iniciativa política na Levada dos Moinhos, freguesia de São Pedro, onde acusou a Câmara Municipal de Funchal de esquecer os moradores deste núcleo histórico.

“Já há vários anos que estão identificados problemas nos chamados Centros Históricos da Cidade, a degradação dos edifícios, a falta de acessos, falta de bocas de incêndio, habitações degradadas, falta de saneamento básico e de esgotos, são alguns dos exemplos do muito que ainda falta fazer", afirmou Paulo Ricardo Azevedo.

O eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de São Pedro recorda que "muitas têm sido as reivindicações feitas pelos moradores dos Moinhos", tendo sido inclusivamente "dinamizados e entregues abaixo-assinados na Câmara Municipal do Funchal", mas sem sucesso.

Paulo Ricardo Azevedo apontou ainda outros problemas que afectam aquele aglomerado populacional, com sejam: "as questões de mobilidade dos moradores e respectivos acessos", "as questões de segurança relacionadas nomeadamente com a inexistência de uma rede de bocas-de-incêndio", "a rede de saneamento básico envelhecida e deficitária", "a existência de focos de insalubridade como perigo para a saúde pública" ou "a legalização da casa que tem que integrar o plano de reabilitação que tem sido sucessivamente adiado pela Câmara Municipal do Funchal".