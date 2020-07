12 mil euros para manter acervo do Núcleo Museológico de Arte Popular

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, esta semana, um protocolo com vista à atribuição de um apoio anual da Autarquia ao Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

O apoio de 12 mil euros destina-se à manutenção do acervo do Núcleo Museológico de Arte Popular, património do referido Grupo e localizado no Centro Cívico de Santa Maria Maior.

Na ocasião estiveram presentes em representação da CMF o presidente Miguel Silva Gouveia e a vereadora da Cultura, Madalena Nunes e o presidente do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, Danilo Fernandes.

A manutenção do acervo é “do maior interesse para a cidade. Este núcleo localiza-se no Funchal desde a sua criação, é aqui que tem crescido graças ao trabalho notável do Grupo em geral, e do Danilo Fernandes em especial, pelo que nos cabe não só acarinhar e preservar este património material e imaterial, como promovê-lo junto de todos os madeirenses e de todos aqueles que visitam o Funchal, porque este constitui uma parte importante da nossa história comum", salientou Miguel Silva Gouveia.

O espaço museológico em causa foi constituído para mostrar o que é a arte popular madeirense, não só através das peças, como de uma extensa documentação recolhida e investigada desde a década de 1990, e que resultou em vários cadernos disponíveis ao público.

Recorde-se que, desde o mês passado, autarquia tem vindo a apresentar uma websérie sobre o núcleo em causa e o tema da arte popular nos seus canais oficiais, no âmbito do programa municipal 'A Cultura que nos Une'.

Na série que está a ser transmitida pela CMF estão a ser abordados, respectivamente: os trajes tradicionais, as ferramentas de linho e lã, os utensílios das cerealíferas e os transportes braçais e de tração animal.

No próximo dia 5 de Agosto, pelas 19 horas, será, por sua vez, transmitido o episódio final na página oficial de Facebook da CMF, abordando o tema dos brinquedos tradicionais, sempre a partir do espaço existente no Núcleo Museológico, onde todos os episódios foram gravados, com a participação do Presidente do grupo, Danilo Fernandes.

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova foi fundado a 15 de Agosto de 1965. Em 1994, tornou-se instituição de utilidade pública e ganhou estatuto de superior interesse cultural. Em 2006, foi reconhecido com o galardão regional de 'Mérito Turístico', pelos relevantes serviços prestados na área da Cultura, tendo fundado, no ano seguinte, o Núcleo Museológico de Arte Popular em Santa Maria Maior.