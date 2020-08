A Madeira não registou novos casos de infecção por Covid-19 no relatório do IASAÚDE deste domingo, que dá conta da recuperação de um dos 26 casos que se encontravam activos. Assim, o número de doentes com a infecção por coronavírus passa a ser de 25.

Até ao momento, a Madeira soma 124 casos de infecção, sendo que 99 casos estão já recuperados. Os 25 casos activos consistem em 22 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, há 20 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, duas no respectivo domicílio e três encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à Covid-19.

O relatório do IASAÚDE dá conta que até hoje foram analisados na Região 1.583 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.459 não se confirmaram. À data, 18.494 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, sendo que 8.015 destas pessoas estão em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 (tel. 800242420) totalizam 10.762, mais 38 chamadas nas últimas 24 horas. O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (tel. 291212399) é agora de 1.866, com 164 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Relativamente aos testes para despiste de Covid-19 realizados na RAM, assinala-se que até ao fim do dia de ontem, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM foram processadas 53.240 amostras para teste de PCR. No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 24.082 colheitas para teste à Covid-19 realizadas (até às 16h00 do dia de hoje).