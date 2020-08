No boletim de hoje da Direcção-Geral da Saúde (DGS), a Madeira regista com 125 casos de covid-19 e zero mortes associadas à doença. Menos um caso, do que os 126 reportados ontem, terça-feira, 11 de Agosto, pelo IASAÚDE.

Segundo as autoridades regionais, a Região possui até à data um total de 126 casos, 100 recuperados e 26 activos.

Portugal contabiliza 53.223 casos de infecção confirmados e 1.764 mortes.

Descarregue aqui o Boletim Epidemiológico da DGS referente ao dia 12 de Agosto de 2020: