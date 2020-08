PCP alerta para necessidade de ser garantido direito ao saneamento básico

A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa política junto à urbanização do Forte do Porto Novo, na freguesia do Caniço, no sentido de alertar para a necessidade de ser garantido o direito ao saneamento básico nesta localidade, como em todo o concelho de Santa Cruz.

O concelho de Santa Cruz sendo o único concelho da Região Autónoma da Madeira que tem duas cidades com muita densidade populacional, Santa Cruz, com cerca de 8mil habitantes, e Caniço, com cerca de 23mil habitantes, é inconcebível que não exista uma rede de esgotos que dê resposta às necessidades e que tenha em conta o crescimento da população" disse o dirigente da CDU, António Jardim.

O porto-voz da iniciativa afirmou que tem verificado em pleno século XXI "casos caricatos", tais como, na Mãe de Deus, onde "existirem edifícios que não estão ligados à rede de saneamento básico".

"São necessários carros de recolha de dejectos para drenar as fossas sépticas. Existem casos no Caniço, como no sítio do Castelo, onde existem na mesma estrada casas que ficam num lado da estrada ligados à rede de esgotos e as casas do outro lado já sem ligação. Acontece a contaminação de solos agrícolas. Verificam-se, também, situações como a Urbanização do Forte do Porto Novo que não tem ligação à rede de saneamento básico. referiu.

Além disso, afirmou que na freguesia de Gaula verificou que, na Rua Padre Alfredo Vieira de Freitas, no sentido Gaula/Achadas de Gaula, "apenas existe saneamento até ao 'reforço de luz' da Empresa de Electricidade da Madeira, imediatamente a seguir, já deixa de existir saneamento", sendo apenas fossas sépticas.

Nas zonas altas de Santa Cruz, como nas Regadinhas e Lombada, também existe imensa carência de saneamento básico. Foi realizada uma intervenção na zona da Lombada, através de uma bomba de ligação à rede, mas que constituí um grave atentado à saúde pública, pois, foi feito um colector que é bombeado para a rede principal com dois tubos com a funcionalidade de sobejo pela ribeira dentro. Na verdade, o que se verifica é que neste momento já escorrem dejectos pela ribeira, poluindo toda aquela zona, sendo esta uma obra financiada pela União Europeia. Por isso, já no ano anterior a Praia das Palmeiras esteve interdita a banhos, em Setembro, devido a graves problemas de saneamento na freguesia de Santa Cruz" voltou a exemplificar.

António Jardim acrescentou que na freguesia da Camacha, na zona da Eira/Salgados, "também se repete o atentado ambiental com o saneamento básico canalizado para as levadas e linhas de água, com águas lixiviantes e dejectos a poluírem terrenos agrícolas".

O mesmo acontece nas zonas do Rochão e do Ribeiro Serrão onde o saneamento básico ainda é uma miragem bem distante" sustentou.

No seu entender, é necessário que o executivo camarário de Santa Cruz faça um levantamento urgente de todos os problemas que estão na base "deste atentado ambiental", em cada um dos sítios, zonas, localidades, estradas, ruas e habitações que não possuem ligação à rede pública de saneamento básico e que, em articulação com o Governo Regional, seja garantido às populações do concelho "o direito fundamental ao saneamento básico para todos e a inadiável construção de mais ETAR´s, de modo a dar resposta ao crescimento da população em Santa Cruz".