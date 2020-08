As palavras são do presidente da República que está a passar férias na ilha dourada. "Isto é o paraíso", assumiu Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou ao Porto Santo ontem e teceu rasgados elogios ao extenso areal e ao mar.

Marcelo assumiu querer dar o exemplo ao escolher o Porto Santo para as suas férias, pese embora o custo do transporte aéreo.

“Eu paguei do meu bolso a viagem, portanto sei quanto custou” Presidente da República assume que um dos problemas do Porto Santo é o das tarifas aéreas entre Portugal continental e a ilha

Carlos Pereira condenado

Um vasto terreno localizado na zona da Fundoa, no Funchal, está na origem de uma condenação a Carlos Pereira. É este o assunto que faz manchete na edição desta sexta-feira no DIÁRIO.

O empresário e também presidente do Marítimo vai ser obrigado a demolir vários armazéns que edificou sem licença. Saiba mais pormenores na página 13, dedicada à Justiça.

104 professores ganham vínculo à Região

Na nossa página 10, que dedicamos à educação, lançamos o olhar ao próximo ano lectivo, que vai possibilitar que 104 docentes fiquem vinculados permanentemente à Região.

Público no centro das atenções

O Rali Vinho da Madeira vai hoje para a estrada e será o centro das atenções até amanhã. Espera-se que muita gente vá para a estrada, mas também apela-se aos bons exemplos, nomeadamente através do uso de máscaras.

Nas páginas 20 e 21 fazemos uma antevisão da prova que, ontem, fez desfilar os carros pela Avenida do Mar. O Rali Vinho da Madeira será acompanhado em várias frentes, que pode acompanhar em segurança nos 'canais' habituais.

Confinamento ajudou mais sector primário

Por fim, o destaque da nossa primeira página vai para a economia e para o efeito que a pandemia teve no sector primário. Os dados que apresentamos na página 3 são resultantes do Inquérito ao Emprego e revelam um crescimento de 6,5% no rendimento deste sector.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.