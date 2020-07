JSD-Madeira promove debate focado na 'Educação pós-covid19'

A JSD-Madeira promove, esta quinta-feira, a partir das 18h30, na plataforma Zoom, uma reflexão quanto ao futuro da educação, futuro esse encarado à luz da nova realidade decorrente da pandemia covid-19. Um debate que contará com Nuno Crato, último ministro da Educação do PSD, a quem os jovens madeirenses poderão colocar as suas questões e perceber de que forma é que os sistemas educativos terão de adaptar-se, a partir de agora e já no próximo ano lectivo, para garantir novos procedimentos de aprendizagem, à distância e recorrendo, cada vez mais, ao uso das novas tecnologias.

A iniciativa – a primeira que a JSD-Madeira realiza nestes moldes – visa analisar e discutir “os modelos a seguir, as alterações a implementar e de que forma é que cada um dos intervenientes no processo educativo deverá adequar e ajustar o seu papel, atendendo ao novo paradigma resultante da pandemia”, explica o líder, Bruno Melim, que assume este debate “como mais um importante momento de troca de ideias entre os jovens, que devem sempre expressar as suas opiniões e fazer-se ouvir em todas as transformações que venham a acontecer nesta área”.

Transformações que, sublinha, “carecem de definição urgente, nomeadamente por parte do Ministério da Educação, de modo a mitigar as dúvidas que, neste momento e a menos de dois meses do reinicio das aulas, ainda levantam sérias preocupações que também deverão ser analisadas neste debate”.