Governo da Madeira dá aval para Horários do Funchal contrair empréstimo de 40 milhões

A Região Autónoma da Madeira concedeu um aval para a empresa Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A, contrair um empréstimo no valor de 40 milhões de euros segundo uma resolução do Governo Regional hoje publicada no Jornal Oficial.

O aval é justificado por aquela empresa pública regional necessitar de contrair um empréstimo de médio/longo prazo no montante de 40 milhões de euros para financiar projetos como a renovação da frota com autocarros menos poluentes e um "sistema de bilhética desmaterializada", de acordo com o respetivo Plano de Atividades, Investimento e Orçamento 2019-2029.

O empréstimo será realizado através de duas operação de crédito, uma junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A. no montante de 20 milhões de euros, e outra junto da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. no mesmo montante de 20 milhões de euros.

"Ambas sob a forma de contrato de empréstimo, com a finalidade de executar projetos de investimento de acordo com o respetivo Plano de Atividades, Investimento e Orçamento 2019- -2029" , fixando a taxa de aval em 0,10% ao ano, lê-se na resolução hoje publicada.

A Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A. (HF) é uma empresa pública regional, detida 95% pela Região Autónoma da Madeira, estando os remanescentes 5% do capital social nas mãos da Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A.

A HF é um operador interno da Região Autónoma da Madeira, que presta serviço público de transporte rodoviário de passageiros no concelho do Funchal.