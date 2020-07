António Costa não responde a pergunta sobre o aval e moratória do PAEF

A deputada do PSD-Madeira Sara Madruga da Costa questionou o primeiro-ministro, no debate do Estado da Nação, sobre as relações entre o Governo da República e o Governo Regional.

A moratória de três prestações do PAEF, aprovada na Assembleia da República e o aval ao empréstimo que a Madeira vai contrair, foram perguntas concretas dirigidas a António Costa.

Sara Madruga da Costa afirmou que esta é a oportunidade para alterar o rumo da relação entre os dois governos e lembrou que, se a moratória não for cumprida pelo governo de Lisboa, a Madeira tem de pagar 48 milhões de euros, na próxima segunda-feira.

Deputados, do PSD e do PS, dos Açores, também questionaram o primeiro-ministro sobre os critérios de distribuição das verbas da União Europeia.

António Costa não respondeu a nenhuma pergunta sobre as regiões autónomas.