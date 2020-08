Câmara Municipal do Porto Santo atribui manuais escolares

A Câmara Municipal do Porto Santo, no âmbito da sua política de educação, irá atribuir manuais escolares, a todos os alunos do 1.º ciclo de Ensino Básico, no próximo ano lectivo 2020/21.

Esta iniciativa municipal, para o ano lectivo 2020/2021, abrange todos os 152 alunos da EB1/PE e Creche do Porto Santo e do Externato N.ª Sr.ª da Conceição, sendo um investimento de 7704,42 euros, que serve também para complementar o apoio que já é dado, pelo Governo Regional, no âmbito da Acção Social Educativa (ASE).

A medida contou com o apoio de todos os vereadores da autarquia do PSD, (Idalino Vasconcelos, Pedro Freitas), vereadora independente, Sofia Santos, 'Mais Porto Santo', (José António Castro) e PS (Sofia Dias).