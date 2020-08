Vídeo ilustra regresso emotivo dos carreiros do Monte

Os carros de cesto são tradicionalmente feitos à mão, por artesãos e carpinteiros qualificados, que trabalham a vime, até formarem um cesto, sendo posteriormente montados em cima de dois “patins” de Madeira.

Esta actividade turística acontece no Monte há mais de 100 anos e, à semelhança de outras actividades que vivem do Turismo, foi fortemente abalada pela actual pandemia, levando os 153 carreiros a entrar em regime do layoff simplificado durante 5 meses.

Sector turístico "vai perder muito" por não ter acesso ao layoff Secretário regional do Turismo subiu hoje até ao Monte para assinalar o regresso dos carreiros. Eduardo Jesus falou sobre a realização de testes à chegada - que se vão manter - e criticou o Governo da República por não ter mantido o layoff por mais tempo, sobretudo no sector turístico

Segunda-feira, 10 de Agosto, foi dia de voltar à estrada, embora de forma cautelosa e “lenta”, com algumas medidas de segurança extra, como o uso de máscara, desinfecção dos carrinhos à chegada, desinfecção contínua das mãos e mantendo o distanciamento social recomendado, medidas que já fazem parte do nosso dia a dia.

Para os carreiros, esta retoma da actividade é necessária, para fazer face aos cinco meses em que estiveram parados e apontam que voltar ao layoff não é opção, mas pode ser uma obrigatoriedade, se existir uma nova vaga.

Conscientes de que a procura não será igual ao que era anteriormente, devido à pandemia e visto que, neste momento, dependem apenas dos passageiros que chegam de avião, os carreiros mostram esperança e admitem que é importante dar início para que o turismo comece a fluir.