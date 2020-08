Carreiros do monte retomam actividade amanhã

Os emblemáticos carreiros do Monte retomam esta segunda-feira, dia 10 de Agosto, a sua actividade turística.

Refira-se que esta actividade esteve interrompida cerca de 5 meses, devido às restrições imposta pela pandemia de covid-19.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará amanhã no Monte, por volta da 12 horas, junto ao habitual ponto de partida dos carreiros (as escadas da Igreja do Monte), para testemunhar o momento que representa mais uma etapa da retoma do sector na Região.

A Associação dos Carreiros do Monte, que tem como presidente Armando Vieira, conta actualmente com mais de 150 carreiros.