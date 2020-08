Construtoras recebem indemnizações chorudas

A Somague e a Mota Engil reclamaram pelo atraso nas obras da Cota 500 e da via rápida Câmara de Lobos-Estreito. O Governo Regional compensou as construtoras com quase 5,5 milhões de euros.

É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta terça-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que faz uma contextualização e um histórico sobre esta obra emblemática

Monte volta a ficar ‘pintado’ de branco

A grande foto da capa ilustra os carreiros do Monte, que ontem regressaram ao activo.

Sector turístico "vai perder muito" por não ter acesso ao layoff Secretário regional do Turismo subiu hoje até ao Monte para assinalar o regresso dos carreiros. Eduardo Jesus falou sobre a realização de testes à chegada - que se vão manter - e criticou o Governo da República por não ter mantido o layoff por mais tempo, sobretudo no sector turístico

Conforme escreve hoje o DIÁRIO, 153 carreiros regressaram ontem à actividade apreensivos face a tanta incerteza.

Polémica nos Prazeres

Rui Sousa pondera deixar paróquia dos Prazeres, na sequência da polémica sobre a Quinta dos Prazeres.

Quinta Pedagógica dos Prazeres está parcialmente fechada e PSD diz que "continuidade é indiscutível" Não se fala de outra coisa na pacata freguesia da Zona Oeste da Madeira. A Quinta Pedagógica dos Prazeres está parcialmente fechada, tal como o DIÁRIO avançou na sua edição impressa de terça-feira, tudo porque o espaço que é gerido pela paróquia passa por dificuldades - resultantes da crise pandémica. Por tal motivo, a comissão política do PSD da localidade decidiu reunir-se para abordar este que é um "assunto de interesse para a freguesia".

Saiba o que disse o padre aos seus paroquianos.

Arquivo lança nova colecção editorial

‘Madeira Selected Memories’ abre com um livro sobre o hospício, uma notícia para ler na secção 'A Fazer' do DIÁRIO.

“CDS está agachado aos interesses do PSD”

Este é o diagnóstico feito por Ricardo Lume, deputado que em entrevista ao DIÁRIO denuncia boicotes da maioria, conforme poderá na quinta e última chamada de capa.

