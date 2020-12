Actor brasileiro Eduardo Galvão morre infectado com Covid-19

O actor brasileiro Eduardo Galvão morreu esta segunda-feira, 7 de Dezembro, vítima do novo coronavírus. A notícia é avançada pela imprensa brasileira e refere que o actor de 58 anos estava internado há maias de uma semana no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, infectado com Covid-19.

Actor conhecido do grande público por ter interpretado vários papéis, sobretudo na TV Globo, Eduardo Galvão estreou-se na televisão em 1989 em ‘O Salvador da Pátria’.

Participou ainda nas telenovelas ‘A Viagem’, em 1994, ‘Porto dos Milagres, em 2001, ‘O beijo do Vampiro, em 2002 e ‘Paraíso Tropica, em 2007.

A sua última participação foi em ‘Bom Sucesso’, em 2019