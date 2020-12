Aumento de abonos e descontentamento na saúde

A edição de 7 de Dezembro de 1990 trazia boas novas do regime de Saddam Hussein. Todos os estrangeiros residentes no Iraque e no Kuwait iam ser libertados. O conflito no Golfo estava longe de terminar, mas milhares de ocidentais e japoneses recebiam 'luz verde' para regressar a casa.

Os aumentos de abonos e pensões anunciados pelo Governo «foram possíveis porque há vontade política e desenvolvimento económico que o permitem», disse um porta-voz governamental.

O DIÁRIO dava conta ainda do descontentamento na área da saúde. O bloco operatório do Hospital Cruz de Carvalho estava há dias sem funcionar. Muitas cirurgias canceladas e médicos em alvoroço.