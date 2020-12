Ministra do Trabalho em isolamento profilático até 1 de Janeiro

A ministra do Trabalho está em isolamento profilático até 01 de janeiro após ter tido contacto com um caso positivo de covid-19, tendo testado negativo, disse à Lusa fonte oficial do gabinete de Ana Mendes Godinho.

Segundo fonte oficial, "a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social teve contacto com um caso positivo de covid-19".

"Apesar de ter efetuado um teste que teve resultado negativo à SARS-CoV-2, a ministra vai cumprir isolamento profilático até ao dia 01 de janeiro, em cumprimento das indicações da autoridade de saúde", acrescentou a mesma fonte.

Na segunda-feira, Ana Mendes Godinho esteve a ser ouvida no parlamento, na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia de covid-19 e do processo de recuperação económica e social, através de videoconferência.

O primeiro-ministro, António Costa, está também em isolamento profilático preventivo da covid-19 desde quinta-feira, situação que já o forçou a cancelar visitas oficiais à Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, assim como deslocações a missões militares portuguesas na República Centro Africana e no Mali.

António Costa está em isolamento profilático na sequência do caso positivo do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve na quarta-feira em Paris.