Santa Cruz investe na repavimentação de estradas do concelho

O presidente Filipe Sousa e todo executivo camarário visitaram hoje a empreitada de repavimentação da Rua do Cano, em Santa Cruz.

A obra dá continuidade aos vários investimentos que têm vindo a decorrer em todas as freguesias do concelho, com vista à melhoria da rede viária. Algumas destas obras implicam também a recuperação das redes de saneamento e distribuição de água, indica a Autarquia, referindo que a obra em curso representa um investimento de mais de 79 mil euros e inclui ainda a repavimentação da Rua Nova do Janeiro, que deverá ter início na próxima semana.