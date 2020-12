José Manuel Rodrigues congratula Ronaldo por prémio de ‘Melhor Jogador do Século’

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, veio a público felicitar Cristiano Ronaldo pela conquista do prémio de ‘Melhor Jogador do Século’ nos Globe Soccer Awards, atribuídos hoje no Dubai.

“Este é mais um dos muitos prémios do jogador madeirense que engrandecem e muito orgulham Portugal e a Região Autónoma da Madeira, em particular, e que confirmam o talento e o trabalho de um desportista de eleição", pode ler-se na nota remetida à imprensa, que destaca o "merecidíssimo e justo reconhecimento" a "alguém que é excepcional no mais alto patamar desportivo".

José Manuel Rodrigues recorda que, em 2014, a Madeira a atribuiu o Cordão Autonómico de Distinção a Cristiano Ronaldo, na Assembleia Legislativa da Madeira, "pela excelência já confirmada". Nesse mesmo ano foi condecorado pelo Presidente da República, como Grande Oficial da Ordem D. Infante D. Henrique, distinção que havia recebido pela primeira vez em 2004.

"Seja ao serviço das equipas por onde tem passado como ao serviço da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo tem revelado um rigor e profissionalismo indiscutíveis e que são merecedores das maiores e melhores homenagens", rematou.