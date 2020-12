“Estão muitos meios e muitas pessoas envolvidas” nas acções de limpeza na Ponta Delgada

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente está no terreno a acompanhar os trabalhos que se prolongaram noite dentro, até às 4 horas da madrugada, tendo sido retomados logo que amanheceu, Ao DIÁRIO adiantou que uma das prioridades é repor a normalidade da situação, ajudando também as pessoas nas limpezas das suas habitações.

Sem precisar um número em concreto, o autarca refere que são muitas as pessoas no terreno, nomeadamente funcionários da Câmara Municipal de São Vicente, da Junta de Freguesia da Ponta Delgada e de várias empresas de construção civil, que com maquinaria pesada procedem à remoção do muito entulho e material inerte que foi arrastado pelas águas, ao longo do dia de ontem.

Só à medida que os trabalhos de limpeza vão avançando é que poderão ser conhecidos os reais prejuízos causados pelo temporal do dia de ontem, revelou à reportagem do DIÁRIO, ainda há pouco, José Antonio Garcês.

Os trabalhos não ficarão concluídos hoje. “Impossível, o trabalho de ontem, de madrugada e de esta manhã é desimpedir as principais vias de acesso, quer na freguesia da Ponta Delgada, quer na freguesia da Boaventura, e depois os acessos às Lombadas”, revelou.

Embora seja difícil prever, o autarca acredita que durante o dia de hoje será possível restabelecer, já, alguma normalidade na circulação, mesmo nas estradas secundárias. No caso nas Lombadas, o acesso está muito difícil, havendo a possibilidade de um dos

Do lado da Boaventura também há funcionários no terreno, embora a freguesia permaneça, ainda, isolada.

Em ambas as freguesias, só depois de concluídos os trabalhos de limpeza poderão ser quantificados os prejuízos. Os desalojados só poderão voltar às suas habitações quando estiver garantida a sua segurança.