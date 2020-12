Angola fecha fronteiras a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido

Angola vai suspender as ligações aéreas, terrestres e marítimas com a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido, a partir das 00:00 do dia 26 de dezembro de 2020 devido ao surgimento da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2.

A decisão foi tornada pública hoje através de um comunicado dos ministérios angolanos do Interior, das Relações Exteriores, da Saúde e dos Transportes.

"Convindo garantir a prevenção e o controlo das fronteiras nacionais, estão suspensas as ligações aéreas, terrestres e marítimas de passageiros provenientes da África do Sul, da Austrália, da Nigéria e do Reino Unido, a partir da meia-noite do dia 26 de dezembro de 2020", informam.

O mesmo comunicado adianta que serão criadas as condições para a retoma das ligações tão logo a situação epidemiológica o permita e segundo o que for determinado pelas autoridades sanitárias competentes.

As autoridades de saúde angolanas reportaram hoje 70 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 39 do sexo masculino e 31 feminino, com idades entre 1 e 71 anos.

Entre os novos infetados, 30 são do Moxico, 14 de Luanda, 13 da Lunda Norte, seis do Bié, quatro de Cabinda, dois da Huíla e um do Uíje.

Uma mulher de 71 anos morreu devido à doença e três pessoas recuperaram.

Angola totaliza 17.099 casos, dos quais 396 óbitos, 9.921 recuperados e 6.782 ativos.