Argentina soma 41 mortes e quase seis mil infecções em 24 horas

A Argentina registou 41 mortes e 5.795 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde.

O país contabiliza 41.763 vítimas mortais e 1.537.169 infeções por covid-19 desde março, quando os primeiros casos da doença foram confirmados em território argentino.

O balanço diário indica que 1.362.617 pacientes já recuperaram da doença, enquanto 3.452 pessoas continuam internadas em unidades hospitalares de cuidados intensivos.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, prolongou na sexta-feira as restrições sanitárias de combate à propagação do novo coronavírus, que provoca a covid-19, até 31 de janeiro, tendo em conta a proximidade das festividades do Natal e do Ano Novo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.