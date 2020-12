Merkel diz estar "confiante" de que foi alcançado um "bom" acordo comercial

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje estar "confiante" de que o acordo alcançado entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido sobre a sua futura relação comercial foi "um bom resultado".

"Estou muito confiante de que temos aqui um bom resultado", afirmou Angela Merkel, num breve comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), acrescentando que estão lançadas "as bases para um novo capítulo" nas relações com o Reino Unido.

"O Reino Unido continuará a ser um parceiro importante para a Alemanha e para a UE, fora da UE", apontou.

A UE e o Reino Unido chegaram hoje a um acordo comercial pós-'Brexit', anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

"Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado", anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do "período de transição" para a consumação do 'Brexit' e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um 'divórcio' desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.